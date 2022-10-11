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Лига чемпионов. Лейпциг переиграл Селтик и перегнал Шахтер

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Догонят ли немцы донецкий клуб?

Лига чемпионов. Лейпциг переиграл Селтик и перегнал Шахтер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига чемпионов, 4-й тур

РБ Лейпциг - Селтик 2:0

Голы: Вернер 75, Форсберг 84

РБ Лейпциг: Блазх – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Хайдара, Шлягер – Собослай, Нкунку, Вернер – Силва.

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Енц, Тейлор – О'Райли, Хатате – Абада, Хакшабанович, Маеда – Фурухаси.

Предупреждение: Хатате, 34

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В статье: Лига чемпионов Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 00:15
обыгрывает, а не выигрывает, школота
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