Лига Чемпионов
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Лига чемпионов. Лейпциг переиграл Селтик и перегнал Шахтер
Догонят ли немцы донецкий клуб?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, 4-й тур
РБ Лейпциг - Селтик 2:0
Голы: Вернер 75, Форсберг 84
РБ Лейпциг: Блазх – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Хайдара, Шлягер – Собослай, Нкунку, Вернер – Силва.
Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Енц, Тейлор – О'Райли, Хатате – Абада, Хакшабанович, Маеда – Фурухаси.
Предупреждение: Хатате, 34
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 00:15
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