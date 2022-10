Йовичевич: Думаю, все могут гордиться тем, что Шахтер показал в матче с Реалом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:1).

– Вы сказали перед матчем, что команда будет сражаться за всю Украину, – и это было видно. Игроки говорят, что были бы рады ничьей до игры, но сейчас все очень огорчены. Какие у вас эмоции?

– Я немного старше и дольше в футболе. Игроки расстроены, грустны, но если ты грустишь, что не обыграл "Реал" (Мадрид), то это значит, что мы на хорошем пути. Проект, который мы начали три месяца назад, не выглядел даже проектом, а сейчас мы сражаемся на равных с лучшим клубом в мире – это только заслуга футболистов. Я получил удовольствие от каждой секунды матча, глядя на команду, глядя на молодых ребят. Как они сражаются – это то, о чем я говорил: в такое непростое время они сражаются за весь украинский народ. С точки зрения результата – это футбол, и мы должны принять это как неотъемлемую часть футбола.

Но по самой игре, как мне лично говорил сам Карло Анчелотти, мы заслужили сегодня победу. И, особенно, такая возможность, которая была у Траоре, – жаль, не удалось ее реализовать. Ты идешь на 2:0 и заканчиваешь матч. Индивидуальность, храбрость, смелость, решительность против такого оппонента в большинстве времени матча – это меня радует как тренера. Есть такая поговорка: From zero to hero. С нуля начали, а стали героями. Это действительно герои. Для меня они – герои. Одно очко, но со временем вы увидите, что это огромное очко. У меня сейчас такое ощущение, что мы потеряли два очка, и это действительно так. Когда тебе забивают на последних секундах, это расстраивает. Но правда и то, что вы сказали: до матча кто бы мог думать об этом очке? Ты думаешь о победе как спортсмен, но всегда понимаешь, против кого играешь.

Так что в целом и в построении атаки, и с мячом, и без мяча мы сделали выводы с последнего матча, из того мандража, который был на "Бернабеу", внесли коррективы. И намного легче было играть, потому что мы чувствовали стадион, поддержку болельщиков, которая нас несла и добавляла адреналина. Мы были намного компактнее, достаточно солидно отыграли в обороне, кроме того последнего эпизода, который больше является случайностью, чем каким-то комбинированным действием. Жаль, но это очень важное очко для нас, учитывая, что "Селтик" проиграл "Лейпцигу". Теперь они должны будут ехать в Мадрид к "Реалу", и у нас есть достаточно большие шансы, чтобы выйти из группы, если будем играть так же дальше. Это лучшая наша игра, абсолютно лучшая игра за те три месяца от начала нового проекта. Это просто наше светлое будущее.

– Чем вы больше всего гордитесь в сегодняшней игре команды?

– Их персональной игрой, их отношением к матчу, уровнем игры, который показала команда. Это наша лучшая игра. Мы начинали проект с "Шахтером" практически с нуля, без бразильцев, а сейчас имеем мощную команду, которая может состязаться на равных с сильнейшим клубом мира. В раздевалке мы огорчены, потому что потеряли два очка, пропустив гол на последней минуте. Я доволен уровнем игры нашей атаки. Да, я не могу радоваться этой ничьей, но проект продолжается, и мы продолжаем сражаться в Лиге чемпионов, строить команду и бороться дальше.

– Кажется, это тот случай, когда боевой настрой тренера передается команде. В перерыве и Карло Анчелотти вносил изменения, чтобы улучшить игру, и вы вносили. Получается так, что после перерыва вы переиграли самого Анчелотти. Что говорили игрокам в перерыве, что они нашли в себе какую-то дополнительную мотивацию и силы?

– Мы направляли игру, скажем так. Первый тайм был удачным: я видел, что все были в игре, никто не выпадал. Я получал удовольствие каждую секунду и видел, что есть перспективы для позитивного результата. Настаивали на том, чтобы продолжать так же, – чтобы не падал ритм, темп. И начало второго тайма мы встретили с голом, хорошим голом Зубкова. Это нам дало уверенность – еще больше адреналина, болельщики стали еще мощнее поддерживать нас, появился тот кураж, о котором я просил их перед матчем. Просил сыграть с куражом, смелостью, потому что против Мадрида у тебя не должно быть мандража. А в первом матче у нас было немного нервозности – и они за это наказали двумя голами. Сегодня все было наоборот. Думаю, мы заслужили победу – не случайно, а по игре. Благодарен парням за сегодняшнюю игру. Они сделали гордыми много-много людей в Украине и на стадионе. Со временем мы заметим, насколько важно это очко. Сейчас грустят все в раздевалке. Есть ощущение, что потеряли два очка. Но это футбол – иногда ты забиваешь на последних секундах, иногда тебе. Жаль, очень жаль, но надо двигаться дальше. Если будем играть так долгое время, то будем конкурентоспособными с сильными командами. Проект имеет очень большое будущее. И, говорю же, абсолютный кайф – сегодняшняя игра. Думаю, все могут гордиться тем, что показали на футбольном поле.

– То, что сейчас происходит в Украине, объединило команду?

– Мы играли компактно, атаковали и хорошо действовали в защите. Зубков, Мудрик, Траоре помогали нам строить атаки команды. Мы играем без бразильцев, строим проект с украинскими игроками и имеем большой потенциал в будущем. Сейчас у нас есть шансы выйти из группы. Впереди нас ждет украинское классико: матчи "Шахтера" и "Динамо" – это как матчи "Реала" и "Барселоны".

– После матча вы разговаривали на поле с Карло Анчелотти. Что он вам сказал?

– Да, мы общались. Мое мнение – это лучший тренер в мире. Я хотел бы дойти до его уровня. Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу. И я хотел бы остаться сегодня с этим моментом, когда один из лучших говорит, что мы заслужили победу и ему нравится то, как мы играли. Это мотивация для всех футболистов, для всего клуба, для всех людей, которые здесь работают. Потому что это абсолютная гордость.

– Есть ли какая-то информация о здоровье Трубина? Сможет ли он сыграть с "Динамо"?

– У него забинтована голова, она немного болит. Но он вышел на своих ногах из раздевалки. Он – хороший парень и топ-вратарь. Он вылеплен из такого материала, что может выдержать такие удары. Надеюсь, все будет в порядке.