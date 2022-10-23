Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком

Донецкий "Шахтер" опубликовал список игроков на матч Лиги чемпионов против шотладского "Селтика".

Встреча состоится во вторник, 25 октября. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Следует отметить, что в списке отсутствует вингер Марьян Швед.

Ранее, в матче второго тура Лиги чемпионов, дончане сыграли вничью с шотландцами (1:1). Тогда голом отличился Михаил Мудрик.