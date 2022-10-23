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Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком
Все, кроме Шведа, на месте
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" опубликовал список игроков на матч Лиги чемпионов против шотладского "Селтика".
Встреча состоится во вторник, 25 октября. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Следует отметить, что в списке отсутствует вингер Марьян Швед.
Ранее, в матче второго тура Лиги чемпионов, дончане сыграли вничью с шотландцами (1:1). Тогда голом отличился Михаил Мудрик.
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Источник:Телеграм ФК "Шахтер"
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