  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Все, кроме Шведа, на месте

Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал список игроков на матч Лиги чемпионов против шотладского "Селтика".

Встреча состоится во вторник, 25 октября. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Следует отметить, что в списке отсутствует вингер Марьян Швед.

Ранее, в матче второго тура Лиги чемпионов, дончане сыграли вничью с шотландцами (1:1). Тогда голом отличился Михаил Мудрик.

Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде