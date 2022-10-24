Шахтер провел последнюю тренировку перед Селтиком - ФОТО

В понедельник, 24 октября, "Шахтер" провел тренировку на поле стадиона "Селтик Парк", где уже завтра встретится с чемпионом Шотландии в одном из решающих поединков групповой стадии Лиги чемпионов .

Традиционно первые 15 минут занятия "горняков" были открытыми для журналистов.

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После этого сессия продолжилась без присутствия представителей медиа: футболисты сыграли короткую двусторонку и отработали удары по воротам с разных дистанций.

Напомним, что матч "Селтик" - "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября, и начнется в 22:00.