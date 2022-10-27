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Интер, Порту, Брюгге и Бенфика. Все клубы, которые уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Без "Барселоны", без "Атлетико" и "Ювентуса"

Интер, Порту, Брюгге и Бенфика. Все клубы, которые уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" опечалил "Барселону" (4:0 с "Викторией"), "Атлетико" опечалился с "Байером" (2:2), а "Ювентус" ещё вчера отдал место в плей-офф "Бенфике". Подсчитываем кто уже обеспечил себе место в 1/8, а кому предстоит за него побороться.

В группе А вышли оба очевидных лидера: "Наполи" набрал 15 очков, а "Ливерпуль" – 12. "Аякс" почти обеспечил себе место в Лиге Европы.

В группе В вышли "Брюгге" и "Порту" с 10 и 9 очками соответственно. "Атлетико" и "Байер" в последнем туре определят, кто выйдет в Лигу Европы.

В группе С из группы вышли "Бавария" и "Интер". Мюнхенцы к 6-му туру набрали 15 из 15 возможных очков, а "Интеру" хавтило 10-ти. "Барселона" точно выступит в Лиге Европы.

В группе D интрига сохраняется до самого последнего тура. выйти могут все. У "Тоттенхэма", "Спортинга", "Айнтрахта" и "Марселя" по 8, 7, 7 и 6 очков, соответственно.

В группе Е вышел "Челси". "Милан" опережает "Зальцбург" на 1 очко и в последнем туре команды разыграют между собой путевку в плей-офф.

В группе F вышел "Реал". "Шахтер" имеет математические шансы выйти из группы – для этого необходимо обязательно обыгрывать "Лейпциг", который опережает донецкий клуб на 3 очка.

В группе G вышли "Сити" и "Боруссия". Даже если "Севилья" обыграет "Манчестер", по очным встречам с "Дортмундом" испанцы едут в Лигу Европы.

В группе H путевки получили "ПСЖ" и "Бенфика". Португальцы второй год подряд огорчают топ-клуб и не дают дороги в плей-офф (в прошлом сезоне на месте "Ювентуса" была "Барселона"). Туринцы поборятся в последнем туре за место в Лиге Европы.

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В статье: Интер (Милан) Порту (Португалия)
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