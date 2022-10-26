Серия А. Наполи легко, без особых усилий, разбирается с Рейнджерс

Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рейнджерс" 3:0

Голы: Симеоне 11, 16, Эстигор 80

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли 86), Эстигор, Ким, Руи, Лоботка (Зелински 83), Ндомбеле, Элмас (Гаэтано 73), Политано (Лосано 73), Симеоне, Распадори (Дзербин 83)

"Рейнджерс": МакГрегор, Тавернье, Кинг (Баришич 76), Б. Дэвис, Йылмаз, Лундстрем, Сэндс, Райт (Сакала 46), Тиллман (Арфилд 66), Кент, Морелос (Чолак 68)

Предупреждения: Ким 88, Руи 90 - Б. Дэвис 9, Лундстрем 42

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)

Спортивная составляющая этого матча не была особо существенной. "Наполи" желает удержать первое место в группе, защитник Мариу Руи даже говорит о "великой" цели. Но было ясно, что решаться судьба победы в группе будет в Ливерпуле. "Рейнджерс" желал набрать первое очко в группе и побороться за третье место. Маловато. Шотландцы еще и рискуют потерять главного тренера Джованни Ван Бронкхорста, который под огнем критики. Интриги здесь не было.

"Наполи" предоставил отдых таким важным игрокам как Зелински, Осимхен, Кварацхелия. Тем не менее, поставил целью решить судьбу матча быстро и сделал это. Крайние защитники Ди Лоренцо и Руи забрасывали со своих флангов в штрафную, Симеоне замыкал. Вначале правой ногой, затем головой в падении. Ндомбеле ударом метров с 17-ти попал в перекладину, Распадори пробивал из центра штрафной неряшливо. А гости первый удар по воротам нанесли на 41-ой минуте.

В принципе, удар Морелоса из-за пределов штрафной был неплох, и Мерету пришлось отбивать его. Во втором тайме "Рейнджерс" старался, играл почти на равных. Морелос с четырех метров умудрился пробить выше. Но это благодаря потере "Наполи" интереса к игре. А когда интерес появился - МакГрегор отбил удар Руи в ближнем углу, но не имел шансов достать идеальный удар головой центрального защитника Эстигора. Распадори навесил ему угловой.

Лишь два аргентинских футболиста забили четыре мяча в первых четырех своих матчах Лиги Чемпионов в карьере. Джованни Симеоне и его отец Диего. Также они стали вторыми отцом и сыном, сделавшими дубль в турнире, после Энрико и Федерико Кьезы. "Наполи" же в целом с 15-ю очками и 20-ю забитыми мячами после пяти туров и для удержания первого места ему нужно не проиграть в Ливерпуле с разницей более трех мячей.

Ну а "Рейнджерс"? Он выйдет на третье место только если переиграет "Аякс" с разницей в пять и более. Выведет ли его на тот матч Ван Бронкхорст? Сегодня его команда не провалилась по игре и не опозорилась по результату. Но только благодаря жалости соперника.