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Судья после финального свистка назначил в пользу Атлетико спасительный пенальти. Карраско не забил
Испанская команда лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" сыграл вничью с "Байером" (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Судья уже дал свисток об окончании встречи, когда ВАР подсказал, что в штрафной было нарушение.
На 90+8 минуте судья назначил пенальти в ворота "Байера". Гол позволил бы "Атлетико" в последнем туре решить судьбу путевки в плей-офф в очной с "Порту" встрече. Бельгийский вингер плохо пробил и Градецки забрал мяч. Два добивания также получились неудачными.
Теперь в последнем туре "Атлетико" будет бороться за выход в Лигу Европы. "Байер" отстает на 1 очко.
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