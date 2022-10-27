Судья после финального свистка назначил в пользу Атлетико спасительный пенальти. Карраско не забил

"Атлетико" сыграл вничью с "Байером" (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Судья уже дал свисток об окончании встречи, когда ВАР подсказал, что в штрафной было нарушение.

На 90+8 минуте судья назначил пенальти в ворота "Байера". Гол позволил бы "Атлетико" в последнем туре решить судьбу путевки в плей-офф в очной с "Порту" встрече. Бельгийский вингер плохо пробил и Градецки забрал мяч. Два добивания также получились неудачными.

Теперь в последнем туре "Атлетико" будет бороться за выход в Лигу Европы. "Байер" отстает на 1 очко.