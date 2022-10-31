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Йовичевич взял 27 футболистов на матч с Лейпцигом
"Шахтер" уже прибыл в Варшаву
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В воскресенье, 30 октября, футболисты "Шахтера" отработали утреннюю тренировку во Львове, а после обеда на автобусах пересекли украинско-польскую границу и прибыли сначала в Жешув, откуда чартерным рейсом совершили перелет в Варшаву.
Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич взял на матч с "Лейпцигом" 27 футболистов.
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина
- Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков
Поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
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