Йовичевич взял 27 футболистов на матч с Лейпцигом

В воскресенье, 30 октября, футболисты "Шахтера" отработали утреннюю тренировку во Львове, а после обеда на автобусах пересекли украинско-польскую границу и прибыли сначала в Жешув, откуда чартерным рейсом совершили перелет в Варшаву.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич взял на матч с "Лейпцигом" 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков

Поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.