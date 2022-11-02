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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:2. Андре Силва забивает головой после скидки – Видео
Теперь надо забивать три
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"Шахтер" пропустил второй в матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Лейпцига". Отличился Андре Силва.
Теперь "Шахтеру" нужно забивать три гола, чтобы выходить в 1/8.
50' Андре Силва – 0:2.
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.11.2022 в 21:04
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