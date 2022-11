24-летний Вебер из Зальцбурга самый молодой самый старый игрок в старте на матч ЛЧ

Максимилиан Вебер из "РБ Зальцбург" стал самым молодым "самым старым" игроком в стартовом составе команды в Лиге чемпионов. Австрийцу всего 24 года.

"Зальцбург" уступает "Милану" со счетом 0:3 и отправится в Лигу Европы.

24 - The oldest player in Red Bull Salzburg's starting XI to face AC Milan is 24-year-old Maximilian Wöber; he is the youngest player in Champions League history to be his team's oldest starter in a match.