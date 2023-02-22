Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча

Только за один тайм "Ливерпуль" и "Реал" на двоих забили четыре гола. Причем львиную долю за этот результат на себя могут возложить голкиперы обеих команд, записавших "асисты" в пользу соперников своими ошибками. Мерсисайдцы открыли счет во встрече и выигрывали 2:0. Однако еще до перерыва потеряли преимущество. А в дебюте второй половины Мадрид еще двумя голами добил мерсисайдцев.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Ливерпуль" – "Реал" 2:5

Голы: Нуньес 4, Салах 14 – Жуниор 21, Жуниор 36, Милитао 47, Бензема 55, Бензема 66

Гол Нуньеса

Гол Салаха

Первый гол Жуниора

Второй гол Жуниора

Гол Милитао

Первый гол Бензема

Второй гол Бензема