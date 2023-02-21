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Ливерпуль – Реал. 2:3. Милитао завершает камбэк Реала – защитники Ливерпуля смотрели как завороженные

Лига Чемпионов
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Не опять, а снова

Ливерпуль – Реал. 2:3. Милитао завершает камбэк Реала – защитники Ливерпуля смотрели как завороженные

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" в своем стиле завершает камбэк против "Ливерпуля", забив третий мяч. Отличился Эдер Милитао.

Эдер Милитао откликнулся на точную подачу Модрича со штрафного в пустую зону и замкнул передачу акцентированным ударом головой. Защитники "Ливерпуля" только наблюдали за действиями бразильца.

47' Эдер Милитао – 2:3.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Эдер Милитао
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