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Ливерпуль – Реал. 2:3. Милитао завершает камбэк Реала – защитники Ливерпуля смотрели как завороженные
Не опять, а снова
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" в своем стиле завершает камбэк против "Ливерпуля", забив третий мяч. Отличился Эдер Милитао.
Эдер Милитао откликнулся на точную подачу Модрича со штрафного в пустую зону и замкнул передачу акцентированным ударом головой. Защитники "Ливерпуля" только наблюдали за действиями бразильца.
47' Эдер Милитао – 2:3.
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