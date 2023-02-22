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ЛЧ. Интер - Порту 1:0. Возвращение короля
Ромелу Лукаку приносит "нерадзурри" победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Порту" 1:0
Гол: Лукаку 86
"Интер": Онана, Шкриньяр (Думфриз 81), Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Брозович 72), Димарко (Гозенс 58), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес
"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Борхес 90+2), Пепе де Лима, Маркано, Зайду, Урибе, Груич, Отавио, Пепе Акино, Тареми (Венделл 83), Галено (Эванилсон 51)
Предупреждения: Димарко 41 - Отавио 41, Пепе Акино 63
Удаление: Отавио 81 (вторая желтая)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
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