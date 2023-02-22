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ЛЧ. Интер - Порту 1:0. Возвращение короля

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Ромелу Лукаку приносит "нерадзурри" победу

ЛЧ. Интер - Порту 1:0. Возвращение короля

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Порту" 1:0

Гол: Лукаку 86

"Интер": Онана, Шкриньяр (Думфриз 81), Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Брозович 72), Димарко (Гозенс 58), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Борхес 90+2), Пепе де Лима, Маркано, Зайду, Урибе, Груич, Отавио, Пепе Акино, Тареми (Венделл 83), Галено (Эванилсон 51)

Предупреждения: Димарко 41 - Отавио 41, Пепе Акино 63

Удаление: Отавио 81 (вторая желтая)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Порту Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
22.02.2023 в 23:59
Порту дома костьми ляжет, чтобы пройти дальшге. Все шансы есть. И пару красных тоже будет. А после будет миланское дерби в 1/4 )
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