В Юношеской лиге УЕФА Барселона проиграла со счетом 0:3

В среду, первого марта, продолжились матчи 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. В одном из них "Барселона" U19 на своем поле играла против АЗ U19.

Для испанцев все закончилось катастрофически – поражение 0:3. Любопытно, что все голы были забиты после перерыва.

"Барселона" доигрывала этот матч вдесятером, но удаление случилось уже при счете 2:0 в пользу АЗ.

Добавим, что накануне из турнира после поражения от "Милана" вылетел "Рух" U19.