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В Юношеской лиге УЕФА Барселона проиграла со счетом 0:3
Разгром от нидерландского АЗ
Фото: УЕФА
В среду, первого марта, продолжились матчи 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. В одном из них "Барселона" U19 на своем поле играла против АЗ U19.
Для испанцев все закончилось катастрофически – поражение 0:3. Любопытно, что все голы были забиты после перерыва.
"Барселона" доигрывала этот матч вдесятером, но удаление случилось уже при счете 2:0 в пользу АЗ.
Добавим, что накануне из турнира после поражения от "Милана" вылетел "Рух" U19.
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