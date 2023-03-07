К перерыву уже 2:0. Бенфика забивает второй гол в ворота Брюгге. ВИДЕО

"Бенфика" сделала заявку на разгром в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Брюгге". На перерыв португальцы ушли с преимуществом в счете 2:0.

Второе взятие ворот произошло на 45+2 минуте. Гонсалу Рамуш совершил индивидуальный проход, сместившись в чужой штрафной с левого края в центр, и пробил мимо голкипера.

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Для 21-летнего Рамуша это уже шестой гол в текущей Лиге чемпионов. Ранее он забивал тель-авивскому "Маккаби", киевскому "Динамо" и оформил хет-трик в ворота "Мидтьюланна".