Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Это будет последняя жеребьевка в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. В штаб-квартире организации в Ньоне определятся пары 1/4 и сразу 1/2 финала турнира. Напомним, что начнется в 13.00 по Киеву. У жребия нет посева, поэтому встретиться могут в том числе команды из одной страны.

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Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов