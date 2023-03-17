  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов турнира

Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Это будет последняя жеребьевка в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. В штаб-квартире организации в Ньоне определятся пары 1/4 и сразу 1/2 финала турнира. Напомним, что начнется в 13.00 по Киеву. У жребия нет посева, поэтому встретиться могут в том числе команды из одной страны.

  • Все самые яркие моменты Лиги чемпионов в режиме Live в Telegram UA-Football

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов

  • "Бавария"
  • "Бенфика"
  • "Интер"
  • "Манчестер Сити"
  • "Милан"
  • "Наполи"
  • "Реал"
  • "Челси"

По теме
yellow-arrow
Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
yellow-arrow
Поттер: Мы попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов
yellow-arrow
Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде