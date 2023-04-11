ЛЧ. Бенфика – Интер 0:2. Беззубые орлы

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

За четыре дня “Бенфика” проиграла столько же матчей столько, за всю часть сезона до этого. 7 апреля "орлы" уступили конкуренту за чемпионство "Порту", а теперь сгорели "Интеру". И еще эти два матча проходили перед переполненными трибунами "Эштадиу да Луж".

Португальские фанаты очень громко поддерживали свою команду и мощно давили на соперника. В начале матча каждое прикосновение гостей к мячу сопровождалось гулом. Возможно, именно это помешало "Интеру" быть опасным до перерыва. В их активе только один момент, и это благодаря удару с 30-ти метров: Ачерби неплохо приложился к мячу, который просвистел над правой девяткой.

В то же время и “Бенфику” нельзя назвать очень активной. Да, португальцы больше контролировали мяч, острее атаковали флангами, но тоже смогли только раз заострить у чужих ворот. После отскока от Димарко из пределов штрафной пробил Рафа Силва – Онана потащил.

Начало второго тайма прошло в уже привычном для команд темпе, но с одним но: в обороне хозяев произошел провал на 51-й минуте. Сказалось отсутствие капитана Николаса Отаменди, пропускавшего эту игру из-за перебора желтых. Центрбеки потеряли относительно невысокого Бареллу, который головой замкнул навес Бастони. Впервые Николо забил за "нерадзури" головой.

Пять минут понадобилось орлам, чтобы создать хороший момент. После паса от Мариу у Гримальдо был шанс расстрелять ворота соперников, но он не попал по мячу. Рамуш добивал – здесь удачно сыграли защитники чуть ли не на ленточке ворот. Собственно, это все, на что были способны хозяева при счете 0:1.

На 78-й минуте Думфрис получил сразу два шанса удвоить преимущество "Интера". Сначала выручил Влаходимос, а добивание заблокировал защитник Морату. Спустя еще несколько мгновений Жоау Мариу сыграл в пользу своей бывшей команды: привез пенальти. Достаточно противоречивый эпизод, ведь после прострела Думфриса мяч угодил в голову португальца, а затем улетел в высоко поднятую руку. Однако судья Майкл Оливер самостоятельно смотрел ВАР и принял такое решение. Лукаку точно пробил в правый угол.

Lukaku is averaging a goal every 28.7 minutes in this year's UCL ???? pic.twitter.com/KJylt6Gqm0 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2023

Впервые в этом сезоне "Бенфика" не забила дома. Давно она также не проигрывала дважды подряд на “Эштадиу да Луж”. Очень болезненный удар перед ответным матчем в Италии. Нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы на “Джузеппе Меацца” отыграть два гола, если на домашнем стадионе не удалось практически ничего.

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Интер" (Милан, Италия) 0:2

Голы: Барелла 51, Лукаку 82 (пен.)

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, А. Силва, Морату, Гримальдо – Шикинью, Флорентину (Нерес 64) – Жоау Мариу, Рафа Силва, Аурснес – Рамуш

Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей 90+1) – Думфрис (Д'Амброзио 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 63) – Лаутаро Мартинес (Корреа 63), Джеко (Лукаку 63)

Предупреждения: А. Силва 22 – Брозович 50, Джеко 83 (вне поля)