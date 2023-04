ЛЧ. Бенфика – Интер 0:2. Беззубые орлы

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

За четыре дня “Бенфика” проиграла столько же матчей столько, за всю часть сезона до этого. 7 апреля "орлы" уступили конкуренту за чемпионство "Порту", а теперь сгорели "Интеру". И еще эти два матча проходили перед переполненными трибунами "Эштадиу да Луж".

Португальские фанаты очень громко поддерживали свою команду и мощно давили на соперника. В начале матча каждое прикосновение гостей к мячу сопровождалось гулом. Возможно, именно это помешало "Интеру" быть опасным до перерыва. В их активе только один момент, и это благодаря удару с 30-ти метров: Ачерби неплохо приложился к мячу, который просвистел над правой девяткой.

В то же время и “Бенфику” нельзя назвать очень активной. Да, португальцы больше контролировали мяч, острее атаковали флангами, но тоже смогли только раз заострить у чужих ворот. После отскока от Димарко из пределов штрафной пробил Рафа Силва – Онана потащил.

Начало второго тайма прошло в уже привычном для команд темпе, но с одним но: в обороне хозяев произошел провал на 51-й минуте. Сказалось отсутствие капитана Николаса Отаменди, пропускавшего эту игру из-за перебора желтых. Центрбеки потеряли относительно невысокого Бареллу, который головой замкнул навес Бастони. Впервые Николо забил за "нерадзури" головой.

