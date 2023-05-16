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Интер – Милан. 1:0. Лаутаро хоронит шансы на финал для россонери – Видео
"Интер" на почти на 100% в финале
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" забил третий безответный мяч в двухматчевом полуфинальном противостоянии против "Милана". Чемпион мира Лаутаро Мартинес отметился своим первым голом на этой стадии Лиги чемпионов.
Лукаку и Лаутаро обменялись пасами в штрафной "Милана". Лаутаро резко оторвался от защитника и мощно пробил в ближний угол ворот. Аргентинец прошил Меньяна и вывел команду вперед.
74' Лаутаро Мартинес – 1:0.
Если "Милан" не отыграется, "Интер" сыграет с победителем пары "Реал" – "Сити", который определится завтра, 17-го мая, в 22:00.
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