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Бейл: Лучший игрок, выигрывавший ЛЧ? Месси!
Гарет выбрал Лео, а не Криштиану
Фото з відкритих джерел
Экс-вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл назвал лучшего футболиста, который выигрывал Лигу чемпионов.
– Кто лучший игрок, когда-либо выигрывавший Лигу чемпионов?
– Месси, – сказал Гарет.
В составе "сливочных" в период с 2013 по 2018 год Бэйл играл с Криштиану Роналду. Примечательно, что сам Гарет четырежды выиграл главный еврокубок.
Напомним, 9 января 2023 года валиец объявил, что завершает профессиональную карьеру игрока.
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Источник:Instagram 433
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 21:28
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