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Бейл: Лучший игрок, выигрывавший ЛЧ? Месси!

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Гарет выбрал Лео, а не Криштиану

Бейл: Лучший игрок, выигрывавший ЛЧ? Месси!

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Экс-вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл назвал лучшего футболиста, который выигрывал Лигу чемпионов.

– Кто лучший игрок, когда-либо выигрывавший Лигу чемпионов?

– Месси, – сказал Гарет.

В составе "сливочных" в период с 2013 по 2018 год Бэйл играл с Криштиану Роналду. Примечательно, что сам Гарет четырежды выиграл главный еврокубок.

Напомним, 9 января 2023 года валиец объявил, что завершает профессиональную карьеру игрока.

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В статье: Лионель Месси Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 21:28
И ведь Бейл не свинья и знает толк в апельсинах. Молодца, Гарет!
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