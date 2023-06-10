Бейл: Лучший игрок, выигрывавший ЛЧ? Месси!

Экс-вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл назвал лучшего футболиста, который выигрывал Лигу чемпионов.

– Кто лучший игрок, когда-либо выигрывавший Лигу чемпионов?

– Месси, – сказал Гарет.

В составе "сливочных" в период с 2013 по 2018 год Бэйл играл с Криштиану Роналду. Примечательно, что сам Гарет четырежды выиграл главный еврокубок.

Напомним, 9 января 2023 года валиец объявил, что завершает профессиональную карьеру игрока.