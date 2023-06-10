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Владелец Ман Сити впервые за 13 лет посетил матч своей команды
Шейх Мансур присутствует на финале ЛЧ
BBC
Прямо сейчас "Манчестер Сити" играет против миланского "Интера" в рамках финала Лиги чемпионов.
На матче присутствует владелец английского клуба шейх Мансур. Это произошло только во второй раз после приобретения клуба Мансуром в 2008 году. Предыдущий раз был в августе 2010 года - тогда президент "Сити" посетил домашнюю игру против "Ливерпуля" в рамках АПЛ (3:0).
Таким образом, шейх посетил матч своей команды впервые за 13 лет.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2023 в 22:57
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download1 (huyersk)
10.06.2023 в 23:15
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