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Владелец Ман Сити впервые за 13 лет посетил матч своей команды

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Шейх Мансур присутствует на финале ЛЧ

Владелец Ман Сити впервые за 13 лет посетил матч своей команды

BBC

Новина українською

Прямо сейчас "Манчестер Сити" играет против миланского "Интера" в рамках финала Лиги чемпионов.

На матче присутствует владелец английского клуба шейх Мансур. Это произошло только во второй раз после приобретения клуба Мансуром в 2008 году. Предыдущий раз был в августе 2010 года - тогда президент "Сити" посетил домашнюю игру против "Ливерпуля" в рамках АПЛ (3:0).

Таким образом, шейх посетил матч своей команды впервые за 13 лет.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Шейх Мансур
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2023 в 22:57
Он просто забыл, что купил футбольный клуб
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download1 (huyersk)
10.06.2023 в 23:15
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