Владелец Ман Сити впервые за 13 лет посетил матч своей команды

Прямо сейчас "Манчестер Сити" играет против миланского "Интера" в рамках финала Лиги чемпионов.

На матче присутствует владелец английского клуба шейх Мансур. Это произошло только во второй раз после приобретения клуба Мансуром в 2008 году. Предыдущий раз был в августе 2010 года - тогда президент "Сити" посетил домашнюю игру против "Ливерпуля" в рамках АПЛ (3:0).

Таким образом, шейх посетил матч своей команды впервые за 13 лет.