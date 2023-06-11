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Холанд в первом сезоне в Манчестер Сити выиграл АПЛ, ЛЧ и Золотую бутсу
Невероятный сезон для норвежца
Фото: Getty Images
Сегодня "Манчестер Сити"
Норвежец провел невероятный первый сезон за "горожан". Он выиграл АПЛ, кубок Англии и Лигу Чемпионов. Кроме того нападающий отметился индивидуальными наградами. Его прозвали лучшим игроком сезона Премьер лиги, а также он стал
В этом сезоне Эрлинг сыграл в 53 матчах за "Сити". Он отметился 52-я забитыми голами и отдал 9 ассистов.
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