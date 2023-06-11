Пеп не без фарта закрыл болезненный гештальт. Теперь его Сити – футбольный эталон. Обзор финала ЛЧ

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Обсуждаем поединок между "Манчестер Сити" и миланским "Интером". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Прекрасное судейство Марциняка, единственный гол в матче как идеальный паззл, фантастический Ди Марко, Лукаку vs Джеко, аплодисменты Индзаги, восхищение Гвардиолой, спаситель Эдерсон, отрезанный Холанд, позор УЕФА за организацию и туркам за поле – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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