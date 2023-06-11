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Пеп не без фарта закрыл болезненный гештальт. Теперь его Сити – футбольный эталон. Обзор финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Последнее клубное Аудиомнение (#216) в этом сезоне – дальше только сборная

Пеп не без фарта закрыл болезненный гештальт. Теперь его Сити – футбольный эталон. Обзор финала ЛЧ

Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Манчестер Сити" и миланским "Интером". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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Прекрасное судейство Марциняка, единственный гол в матче как идеальный паззл, фантастический Ди Марко, Лукаку vs Джеко, аплодисменты Индзаги, восхищение Гвардиолой, спаситель Эдерсон, отрезанный Холанд, позор УЕФА за организацию и туркам за поле – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Хосеп Гвардиола Ромелу Лукаку Интер (Милан) Манчестер Сити Шимон Марциняк Родри Кевин Де Брюйне Симоне Индзаги Федерико Димарко Эдерсон Мораес Фил Фоден Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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