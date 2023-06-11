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Кроос - лидер сезона ЛЧ по количеству передач в финальную треть поля

Лига Чемпионов
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Родри недалеко отстал по этому показателю от немца

Кроос - лидер сезона ЛЧ по количеству передач в финальную треть поля

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

Вчера, 10 июня "Манчестер Сити" обыграл миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Таким образом, сформировалась окончательная статистика выступлений игроков в этой кампании главного еврокубка.

Аналитический портал Opta опубликовал список игроков, которые в этом сезоне ЛЧ выполнили наибольшее количество передач в финальную треть поля. Лидирует в этом ТОПе хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос.

Список от Opta:

1. Тони Кроос ("Реал") – 128;

2. Родри ("Манчестер Сити") – 126;

3. Йозуа Киммих ("Бавария") – 115;

4. Энцо Фернандес ("Челси") – 86;

5. Матео Ковачич ("Челси") – 85.

6. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 84.

7. Натан Аке ("Манчестер Сити") – 81.

8. Александер Бах ("Бенфика") – 79.

9. Алессандро Бастони ("Интер") – 77.

10. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") – 76.

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В статье: Тони Кроос Родри Йозуа Киммих
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Источник:
Squawka

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