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Кроос - лидер сезона ЛЧ по количеству передач в финальную треть поля
Родри недалеко отстал по этому показателю от немца
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Вчера, 10 июня "Манчестер Сити" обыграл миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Таким образом, сформировалась окончательная статистика выступлений игроков в этой кампании главного еврокубка.
Аналитический портал Opta опубликовал список игроков, которые в этом сезоне ЛЧ выполнили наибольшее количество передач в финальную треть поля. Лидирует в этом ТОПе хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос.
Список от Opta:
1. Тони Кроос ("Реал") – 128;
2. Родри ("Манчестер Сити") – 126;
3. Йозуа Киммих ("Бавария") – 115;
4. Энцо Фернандес ("Челси") – 86;
5. Матео Ковачич ("Челси") – 85.
6. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 84.
7. Натан Аке ("Манчестер Сити") – 81.
8. Александер Бах ("Бенфика") – 79.
9. Алессандро Бастони ("Интер") – 77.
10. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") – 76.
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