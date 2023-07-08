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Итальянцы и немцы. Стало известно, кто будет судить матчи Днепра-1 и Панатинаикоса в ЛЧ
Первый матч уже 25 июля
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Первый матч противостояния между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА рассудит итальянский арбитр Даниэле Киффи. Об этом сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины.
На линиях ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Колорасси. Четвертым судьей будет Эрманно Феличиани.
Также уже известно, кто из служителей фемиды будет работать на ответном матче этих команд. Главным рефери встречи станет немец Бастиан Данкерт. Помощниками арбитра выступят Доминик Шааль и Маркель Юнгер. Четвертый судья – Даниэль Шлагер.
Напомним, что "Днепр-1" и "Панатинаикос" проведут двухматчевую дуэль в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 25 июля в Кошице и будет номинально домашним для команды Александра Кучера. А 1 августа оппоненты встретятся в Афинах.
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