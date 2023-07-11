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ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Цимбалюк с Урарту проиграли на последних минутах
Первые матчи стадии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).
Первые матчи раунда - 11.07 и 12.07.
"Урарту" (Армения) – "Зрински" (Босния и Герцеговина) 0:1
Гол: Сенич 89
"Урарту" не в первый раз играет в еврокубках, но в Лиге чемпионов этот клуб не является частым гостем. Нынешняя кампания – только вторая в истории, что несравнимо со "Зрински". Боснийцы – более опытные и этот опыт помог им вырвать гостевую победу благодаря позднему голу Сенича.
Весь матч за "Урарту" провел украинец Евгений Цимбалюк, получил желтую карточку. Иван Зотько просидел в запасе.
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