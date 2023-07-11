ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Цимбалюк с Урарту проиграли на последних минутах

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).

Первые матчи раунда - 11.07 и 12.07.

"Урарту" (Армения) – "Зрински" (Босния и Герцеговина) 0:1

Гол: Сенич 89

"Урарту" не в первый раз играет в еврокубках, но в Лиге чемпионов этот клуб не является частым гостем. Нынешняя кампания – только вторая в истории, что несравнимо со "Зрински". Боснийцы – более опытные и этот опыт помог им вырвать гостевую победу благодаря позднему голу Сенича.

Весь матч за "Урарту" провел украинец Евгений Цимбалюк, получил желтую карточку. Иван Зотько просидел в запасе.