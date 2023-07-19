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Ференцварош после позорного вылета из ЛЧ уволил россиянина Черчесова
Венгры вылетели от фарерского Клаксвика
fradi.hu
Венгерский "Ференцварош" уволил российского тренера Станислава Черчесова.
Причина банальна –
Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Он дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.
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Источник:Ференцварош
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