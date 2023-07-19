Ференцварош после позорного вылета из ЛЧ уволил россиянина Черчесова

Венгерский "Ференцварош" уволил российского тренера Станислава Черчесова.

Причина банальна – разгромное домашнее поражение 0:3 фарерскому "Клаксвику" , и как следствие – вылет из турнира.

Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Он дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.