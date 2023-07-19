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Ференцварош после позорного вылета из ЛЧ уволил россиянина Черчесова

Лига Чемпионов
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Венгры вылетели от фарерского Клаксвика

Ференцварош после позорного вылета из ЛЧ уволил россиянина Черчесова

fradi.hu

Новина українською

Венгерский "Ференцварош" уволил российского тренера Станислава Черчесова.

Причина банальна – разгромное домашнее поражение 0:3 фарерскому "Клаксвику", и как следствие – вылет из турнира.

Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Он дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

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В статье: Станислав Черчесов Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Ференцварош

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