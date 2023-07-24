  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Ивана Йовановича. Прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Ивана Йовановича. Прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Также с журналистами пообщается один из игроков вице-чемпиона Греции

Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Ивана Йовановича. Прямая видеотрансляция

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 25-го июля, "Днепр-1" откроет для себя официальный еврокубковый сезон 2023/24. В то же время, это будет первый в истории "Днепра-1" матч в самом престижном клубном турнире Европы. Хоть и не в основном его раунде.

Накануне игры в пресс-центре стадиона в Кошице, где состоится матч, запланирована пресс-конференция главного тренера "Панатинаикоса" Ивана Йовановича и одного из игроков "Панатинаикоса". Начало в 19:30.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Александра Кучера. Прямая видеотрансляция
yellow-arrow
ЛЧ. Исторический старт Днепра-1, потенциальные соперники для Зари в ЛЕ и звездный Галатасарай в Литве. О втором квалификационном раунде
yellow-arrow
Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) Второй квалификационный раунд СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде