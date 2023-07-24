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Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Ивана Йовановича. Прямая видеотрансляция
Также с журналистами пообщается один из игроков вице-чемпиона Греции
фото з відкритих джерел
Во вторник, 25-го июля, "Днепр-1" откроет для себя официальный еврокубковый сезон 2023/24. В то же время, это будет первый в истории "Днепра-1" матч в самом престижном клубном турнире Европы. Хоть и не в основном его раунде.
Накануне игры в пресс-центре стадиона в Кошице, где состоится матч, запланирована пресс-конференция главного тренера "Панатинаикоса" Ивана Йовановича и одного из игроков "Панатинаикоса". Начало в 19:30.
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