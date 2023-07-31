ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Первые матчи состоялись 25-го и 26-го июля. Базовые даты ответных матчей – 1-е и 2-е августа 2023-го года.

"Днепр-1" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, хотя после поражения 1:3 в первом матче шансов на продолжение борьбы не очень много. В любом случае для вице-чемпиона Украины это не последний этап еврокубков в этом году (при поражении в Лиге чемпионов происходит переход в Лигу Европы), поэтому играть нужно с прицелом на будущее. Есть смысл напомнить, что победитель пары "Панатинаикос" - "Днепр-1" выходит в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на "Марсель", а проигравший вылетает в этот же раунд Лиги Европы на "Славию".

Лига чемпионов. 01.08.2023

"Панатинаикос" (Греция) 20:30 "Днепр-1" (Украина) (первый матч – 3:1).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Панатінаїкос - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

В контексте представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов интересы переплетаются. С одной стороны, не выгодно, чтобы эти конкуренты продвигались по сетке Лиги чемпионов, ведь при выходе в группу могут получить бонусы. С другой стороны, их переход в Лигу Европы может вредить перспективам "Зари"/"Днепра-1" посеяться в как можно высшую корзину.

В парах команд конкуренты Украины выделены не жирным шрифтом.

Лига чемпионов 02.08.2023

"Мольде" (Норвегия) 20:00 ХИК (Финляндия) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 " Шериф" (Молдова) (первый матч – 0:1);

" (первый матч – 0:1); "Генк" (Бельгия) 20:00 "Серветт" (Швейцария) (первый матч – 1:1);

"Серветт" (Швейцария) (первый матч – 1:1); "Копенгаген" (Дания) 21:00 " Брейдаблик" (Исландия) (первый матч – 2:0);

" (первый матч – 2:0); "Галатасарай" (Турция) 21:30 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 2:2).

Большинство других пар интересны тем, что у них определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в третьем квалификационном раунде.

Лига чемпионов. 01.08.2023

"Олимпия" (Словения) 21:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Галатасарая" (Турция) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов;

"Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Галатасарая" (Турция) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов; БАТЭ (Беларусь) 21:00 "Арис" (Кипр) (первый матч – 2:6) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы;

"Арис" (Кипр) (первый матч – 2:6) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы; "Слован" (Словакия) 21:30 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов 02.08.2023

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 2:3) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия) в третьем раунде квалификации Лиги Европы;

"Ракув" (Польша) (первый матч – 2:3) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия) в третьем раунде квалификации Лиги Европы; "Хеккен" (Швеция) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 0:0) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и потенциальный соперник "Галатасарая" (Турция) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Остальные матчи:

Лига чемпионов 02.08.2023

"Астана" (Казахстан) 17:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:4).

Неудачники матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сформируют игровые пары третьего раунда квалификации Лиги Европы, фигурирующие в списке потенциальных соперников "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка состоится до матчей третьего квалификационного раунда, так что в процедуре будут участвовать именно пары команд.