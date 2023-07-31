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Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Днепр-1 попытается отыграться после домашнего поражения Панатинаикосу 1:3

Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней

Фото: ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" после домашнего поражения 1:3.

"Конечно, "Панатинаикос" опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно от того, что нам не хватило того опыта, который был у "Панатинаикоса". Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги Чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", - сказал Кучер.

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится завтра, 1 августа, и начнется в 20.30.

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В статье: Александр Кучер Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 21:28
Кучеру еще рано было брать команду для ЕК.Еще нужно было лет 10 тренировать 2-1 лига и там набирать опыт.А так...
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Lithium (Киев)
31.07.2023 в 21:17
Слова - це лише слова. Тим більш від Кучера. Ми всі пам'ятаємо, як команди Кучера грали в минулих сезонах: Метал, без донатів ярославського до суддівського корпуса, наврядчи би вийшов до прем'єр-ліги напряму, а Дніпро-1 без коломийського і його закулісних ігор - не мав стати другим. Гри не було, гри немає... Наврядчи буде гра і у найближчому матчі з греками, нажаль.
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