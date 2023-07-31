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Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней
Днепр-1 попытается отыграться после домашнего поражения Панатинаикосу 1:3
Фото: ФК "Шахтар"
Главный тренер "
"Конечно, "Панатинаикос" опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно от того, что нам не хватило того опыта, который был у "Панатинаикоса". Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги Чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.
Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", - сказал Кучер.
Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится завтра, 1 августа, и начнется в 20.30.
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