Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" после домашнего поражения 1:3.

"Конечно, "Панатинаикос" опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно от того, что нам не хватило того опыта, который был у "Панатинаикоса". Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги Чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", - сказал Кучер.