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СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца

Лига Чемпионов
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Голкипер получил серьезную травму во время матча Лиги чемпионов

СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца

Фото: СК Дніпро-1

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Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец получил жуткую травму в ходе столкновения с нападающим "Панатинаикоса" Паласиосом. Вратарь получил удар в голову, после чего ему была оказана медицинская помощь.

Волынец был заменен и доставлен в больницу. Так кипер окончательно пришел в себя и прошел специфическое обследование (КТ, анализ крови), сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, диагноз врачей - сотрясение мозга 3-й степени. Волынец должен находится в состоянии максимального покоя. Сроки полного восстановления - 2-3 недели.

Утром, 2 августа Евгений успокоил болельщиков в своем Instagram: "Спасибо всем за слова поддержки. Все ок".

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В статье: Панатинаикос (Афины) Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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