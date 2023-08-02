СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец получил жуткую травму в ходе столкновения с нападающим "Панатинаикоса" Паласиосом. Вратарь получил удар в голову, после чего ему была оказана медицинская помощь.

Волынец был заменен и доставлен в больницу. Так кипер окончательно пришел в себя и прошел специфическое обследование (КТ, анализ крови), сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, диагноз врачей - сотрясение мозга 3-й степени. Волынец должен находится в состоянии максимального покоя. Сроки полного восстановления - 2-3 недели.

Утром, 2 августа Евгений успокоил болельщиков в своем Instagram: "Спасибо всем за слова поддержки. Все ок".