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СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца
Голкипер получил серьезную травму во время матча Лиги чемпионов
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец получил жуткую травму в ходе столкновения с нападающим "Панатинаикоса" Паласиосом. Вратарь получил удар в голову, после чего ему была оказана медицинская помощь.
Волынец был заменен и доставлен в больницу. Так кипер окончательно пришел в себя и прошел специфическое обследование (КТ, анализ крови), сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, диагноз врачей - сотрясение мозга 3-й степени. Волынец должен находится в состоянии максимального покоя. Сроки полного восстановления - 2-3 недели.
Утром, 2 августа Евгений успокоил болельщиков в своем Instagram: "Спасибо всем за слова поддержки. Все ок".
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