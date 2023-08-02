ЛЧ. Драматичный вылет Шерифа Коваля, фатальное невезение Генка и фарерское чудо 

Лига чемпионов, квалификация

Ответный матчи второго раунда отбора

Хайфа, Самми Офер

Маккаби Х (Израиль) – Шериф (Молдова) 4:1

(Общий счёт – 4:2)

Голы: Чери 33, Джабер 85, Давид 105+2, Шуранов 107 – Талаль 20 (п)

Удаления: Луваннор 86, Талаль 90+4 (после замен, гости)

"Шериф" Максима Коваля в драматичной манере выбыл из квалификации Лиги Чемпионов после двухчасовой битвы в Хайфе. Хотя начиналось всё для тираспольцев всё наилучшим образом: уже на 20-й минуте форвард гостей Талаль реализовал пенальти, забив свой второй гол в противостояние и удвоив перевес своего коллектива.

Но израильтяне и не думали сдаваться. Ещё до перерыва капитан "Маккаби" Тьяронн Чери отыграл один мяч. А в концовке второго тайма суперсаб Махмуд Джабер сравнял счёт в противостоянии. На этом результативные замены от Месае Дегу не закончились – в экстра-таймах Дин Давид и Эрик Шуранов забили ещё по мячу в ворота Коваля, гарантировав себе проход в следующий раунд.

Генк, Луминус Арена

Генк (Бельгия) – Серветт (Швейцария) 2:2 (пен. 1:4)

(Общий счёт – 3:3, пен. 1:4)

Голы: Ндайишимие 28 (п), Арокодаре 51 – Конья 36, Бедия 63

Удаление: Кутеса 6 (гости)

Абсолютное безумие царило в Бельгии на Луминус Арене. Вице-чемпион Швейцарии "Серветт" с дебюта встречи играл в меньшинстве и выстоял под безостановочным штурмом "Генка", длившегося два часа. И вырвал путёвку в 3-й квалификационный раунд, гарантирующим им как минимум групповой этап Лиги конференций.

Логики в случившемся не был никакой. "Генк" дважды выходил вперёд, реализовывая каждый пятый, если не десятыый свой момент. В ответ "Серветт" буквально дважды доходил до чужих ворот и дважды сравнивал. Сначала после рикошета со штрафного, а затем в редкой контратаке. Также точны швейцарцы были и в серии пенальти, реализовав все свои попытки, в то время как у "Генка" два удара пришлись мимо створа ворот.

Мольде, Мольде

Мольде (Норвегия) – ХИК (Финляндия) 2:0

(Общий счёт – 2:1)

Голы: Эриксен 74, Брюнхильдсен 89

ХИК привёз в соседнюю Норвегию трёхэтажный автобус после минимальной домашней победы. Долгое время прагматичная манера финнов создавала "Мольде" нешуточные проблемы. Но в заключительной 15-минутке основного времени хозяева покарали ХИК за их цинизм.

Тёзка плеймейкера МЮ Кристиан Эриксен сравнял счёт в противостоянии, откликнувшись на фланговый навес слева. А за минуту до конца основного времени форвард "Мольде" Брюнхильдсен принёс хозяевам заслуженную победу. ХИК в компенсированное время нашёл свой первый удар за игру, но не гол. 2:1.

Гетеборг, Бравида

Хэкен (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) 3:3 (пен. 3:4)

(Общий счёт – 3:3, пен. 3:4)

Голы: Сана 24, Лаюни 48, Садик 105+1 – Арни Фредериксберг 17, 53, Гуссьос 109

Шведский "Хэкен" столкнулся с неожиданными трудности в ответной игре со скромным "Клаксвиком", стоимость которого оценивается в менее, чем 3 миллиона евро. Представитель Фарерских островов удивил и в первом матче, удержав нули на табло по итогам первых 90 минут. Вторая 90-минутка тоже завершилась вничью, потому скандинавским клубам понадобился ещё и экстра-таймы для выявления сильнейшего.

Правый вингер "Клаксвика" Арни Фредериксберг выдал перфоманс карьеры, оформив дубль в основное время. На этом геройства фарерцев не закончились. В дополнительное время они успели снова пропустить и снова отыграться, а в серии пенальти "Хэкен" не реализовал две решающие попытки, пропустив представителя Фарерских островов в следующий раунд.