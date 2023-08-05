"Сразу спросил: А что я в Днепре-1 делаю?", - Волынец рассказал, как отходил после столкновения

Голкипер " Днепра-1 " Евгений Волынец рассказал, как отходил после столкновения с игроком "Панатинаикоса" в матче квалификации Лиги чемпионов.

– Как мне какую помощь оказывали – это как-то пропало из памяти. Я только проснулся в скорой – и все, увидел врачей, массажиста. И так понемногу память начала возвращаться.

– И после этого все вспомнили?

– Первые минуты было тяжело, потому что я сразу спросил: "А что я в "Днепре-1" делаю?".

– Да ну...

– Увидел эмблему "Днепра-1", и мне потом массажист сказал, что я здесь играю, у нас сейчас матч в Греции. Потом уже так понемногу начал приходить в себя.