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"Сразу спросил: А что я в Днепре-1 делаю?", - Волынец рассказал, как отходил после столкновения
Кипер Днепра-1 получил серьезный удар в матче с Панатинаикосом
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "
– Как мне какую помощь оказывали – это как-то пропало из памяти. Я только проснулся в скорой – и все, увидел врачей, массажиста. И так понемногу память начала возвращаться.
– И после этого все вспомнили?
– Первые минуты было тяжело, потому что я сразу спросил: "А что я в "Днепре-1" делаю?".
– Да ну...
– Увидел эмблему "Днепра-1", и мне потом массажист сказал, что я здесь играю, у нас сейчас матч в Греции. Потом уже так понемногу начал приходить в себя.
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