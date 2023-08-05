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"Сразу спросил: А что я в Днепре-1 делаю?", - Волынец рассказал, как отходил после столкновения

Лига Чемпионов
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Кипер Днепра-1 получил серьезный удар в матче с Панатинаикосом

"Сразу спросил: А что я в Днепре-1 делаю?", - Волынец рассказал, как отходил после столкновения

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец рассказал, как отходил после столкновения с игроком "Панатинаикоса" в матче квалификации Лиги чемпионов.

– Как мне какую помощь оказывали – это как-то пропало из памяти. Я только проснулся в скорой – и все, увидел врачей, массажиста. И так понемногу память начала возвращаться.

– И после этого все вспомнили?

– Первые минуты было тяжело, потому что я сразу спросил: "А что я в "Днепре-1" делаю?".

– Да ну...

– Увидел эмблему "Днепра-1", и мне потом массажист сказал, что я здесь играю, у нас сейчас матч в Греции. Потом уже так понемногу начал приходить в себя.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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