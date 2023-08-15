Квалификация ЛЧ. Ракув Кочергина в плей-офф, сумасшедшая битва Спарты и Копенгагена, несвершившееся фарерское чудо

Квалификация ЛЧ

Третий раунд, ответные матчи

Путь чемпионов

"Арис" Лимасол (Кипр) - "Ракув" (Польша) 0:1

(Общий счёт – 1:3)

Гол: Тудор 48

Гол Франа Тудора со штрафного обеспечил "Ракуву" повторную победу над "Арисом" и вместе с ней выход в плей-офф раунд отбора. "Арис" так и не нашёл путей к воротам голкипера Владана Ковачевича, львиную долю из своих двух десяткой ударов произведя из-за пределов штрафной. Боснийца дважды выручила штанга, кроме того Ковачевич совершил ряд ярких сейвов во втором тайме, лишив киприотов надежды на камбек. Наш легионер Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут.

"Спарта" Прага (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) 3:3 (пен 2:4)

(Общий счёт – 3:3)

Голы: Бирманчевич 80, Лячи 105 – Ларссон 1, Клаэссон 105+3, 112

Соперником "Ракува" в решающем противостоянии отбора станет "Копенгаген", которая в сумасшедшей борьбе вырвала путёвку дальше у "Спарты". Датчане пыхтели в атаке все 90 минут первой встречи, но им так и не удалось размочить нули. Зато вторая встреча неожиданно началась с облегчения, ведь уже в первой атаке "Копенгаген" повёл. После этого гости перешли в оборону и практически не давали пражскому коллективу шансом у ворот Грабара.

Впрочем, "Спарте" всё же удалось затолкать мяч в сетку и перевести матч в экстра-таймы. А там началась настоящая перестрелка. Лячи и Олатунджи дважды выводил хозяев вперёд по ходу дополнительного времени, но в каждом из мини-таймов "Копенгаген" выручал Виктор Клаэссон. В итоге дубль шведа перевёл игру в серию пенальти, где под давлением собственных трибун "Спарта" не реализовала две попытки из четырёх.

"Мольде" (Норвегия) - "Клаксвик" (Фарерские острова) 2:0 (основное время 1:0)

(Общий счёт – 3:2)

Голы: Эриксен 17, Линнес 112

Скромный "Клаксвик" на выезде не смог удержать минимальный перевес, добытый на Фарерах. Злым гением полупрофессионального клуба из Фарерских островов снова стал полный тёзка хавбека МЮ Кристиан Эриксен. Именно его гол позволил "Мольде" перевести игру в дополнительное время, где фаворит всё же дожал андердога за счёт гола Мартина Линнеса. "Клаксвик" таким образом отправляется в групповой этап Лиги конференций, а "Мольде" ждёт нешуточный тест в плей-офф раунде в виде "Галатасарая".

"Галатасарай" (Турция) - "Олимпия" Любляна (Словения) 1:0

(Общий счёт – 4:0)

Гол: Икарди 24

Удаление: Торрейра 64

Отбыв дисквалификацию, Мауро Икарди отметил возвращение в стартовый состав первым голом в кампании. Аргентинец эффектно замкнул навес Йылмаза ударом слёту в середине первого тайма. Впрочем, разницы это особой не сделало, ведь "Галатасарай" разгромил "Олимпию" в первом матче под предводительством Дриса Мертенса. После этого турки спокойно довели дело до конца. Ну как спокойно. Лукас Торрейра умудрился на ровном месте схлопотать удаление, из-за чего не сыграет как минимум в первом поединке против "Мольде".

"Динамо" Загреб – АЕК Афины 1:2

Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90

В то время как все остальные участники раунда уже выявили сильнейшего, "Динамо" и АЕК после трагических событий в Афинах на прошлой неделе лишь сегодня провели свой первый матч противостояния. Сенсационно грекам удалось покинуть Хорватию с выездной победой. "Динамо" солидно начало игру и по делу ушло на перерыв с перевесом благодаря голу Марко Булата. Но во втором тайме гости воспряли духом и совершили камбек с победным голом Константиноса Галанопулоса на последней минуте основного времени.

Наш легионер Богдан Михайличенко отыграл все 90 минут на левом фланге обороны "Динамо", но не смог помочь своей команде добиться позитивного результата. 1:2. Ответная игра состоится в субботу.