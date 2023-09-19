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Шахтер U19 Алексея Белика разгромно проиграл в первом туре Юношеской лиги УЕФА
Матч против Порту не удался
Фото - ФК Шахтар
"Шахтер" U19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА 2023/24. В первом туре группового раунда "горняки" в формально домашнем матче принимали "Порту" U19. Отметим, что групповой этап Юношеской лиги УЕФА копирует Лигу чемпионов. То есть, в группе с "Шахтером", кроме "Порту", также находятся "Барселона" и "Антверпен".
Матч команде Алексея Белика откровенно не удался. Все пошло кувырком уже на седьмой минуте, когда дончане пропустили от Мора Карвалью. Время шло – и становилось только хуже. На 32-й минуте прилетел второй гол в ворота "Шахтера", на 38-й – третий.
После перерыва событий было меньше, но это "заслуга" "Порту". Команда, ведущая в счете, успокоилась и ограничилась только одним голом (речь о втором тайме). На что "Шахтер" даже удосужился ответить. В общей сложности 1:4. Очень плохое начало. Взрослым футболистам главное не повторить эту судьбу в вечернем матче.
Юношеская лига УЕФА.
Группа Н. Первый тур
"Шахтер" U19 – "Порту" U19 1:4
Голы: Пушкарев 90 - Мора Карвалью 7, Мора Карвалью 32, Мейрелеш (пен.) 38, Джало 54
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