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Шахтер U19 Алексея Белика разгромно проиграл в первом туре Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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Матч против Порту не удался

Шахтер U19 Алексея Белика разгромно проиграл в первом туре Юношеской лиги УЕФА

Фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" U19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА 2023/24. В первом туре группового раунда "горняки" в формально домашнем матче принимали "Порту" U19. Отметим, что групповой этап Юношеской лиги УЕФА копирует Лигу чемпионов. То есть, в группе с "Шахтером", кроме "Порту", также находятся "Барселона" и "Антверпен".

Матч команде Алексея Белика откровенно не удался. Все пошло кувырком уже на седьмой минуте, когда дончане пропустили от Мора Карвалью. Время шло – и становилось только хуже. На 32-й минуте прилетел второй гол в ворота "Шахтера", на 38-й – третий.

После перерыва событий было меньше, но это "заслуга" "Порту". Команда, ведущая в счете, успокоилась и ограничилась только одним голом (речь о втором тайме). На что "Шахтер" даже удосужился ответить. В общей сложности 1:4. Очень плохое начало. Взрослым футболистам главное не повторить эту судьбу в вечернем матче.

Юношеская лига УЕФА.
Группа Н. Первый тур
"Шахтер" U19 – "Порту" U19 1:4
Голы: Пушкарев 90 - Мора Карвалью 7, Мора Карвалью 32, Мейрелеш (пен.) 38, Джало 54

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк)
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
19.09.2023 в 16:26
Белик должен подать в отставку после этого поражения, как бы юноши Порту не были сильны, не должны проигрывать им 1-4
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