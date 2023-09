ЛЧ. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Видимость интриги

“Манчестер Юнайтед” едва не спас безнадежный матч. В середине первого тайма команда тен Хага просто посыпалась после двух голов, но после перерыва смогла забить три гола. Однако “Бавария” банально была индивидуально и психологически сильнее МЮ, и поэтому взяла три очка.

Старт матча действительно был обнадеживающим для “Юнайтед”. У “Баварии” не было сыгранности и химии, резкость и напор гостей были для чемпиона Германии сюрпризом. Был и у МЮ и полушанс, но Альфонсо Дэвис, в защитных качествах которого выразил сомнения перед игрой тен Хаг, выбил мяч из-под Хойлунда перед воротам Ульрайха.

Маркус Рашфорд пытался убежать от Упамекано, и это могла быть интересная дуэль. Как показали голы “Юнайтед” в конце матча – эту “Баварию” можно было обыгрывать. Команда Тухеля (пропускавшего матч из-за дисквалификации) далеко не идеальна. “Челси” Тухеля был известен своей великолепной защитой и беззубой атакой – в “Баварии” ситуация обратная.

Интрига в матче растворилась за четыре минуты в середине первого тайма. Харри Кейн все чаще принимал мяч глубже, чтобы открывать пространство для вингеров “Баварии”, и в одном из эпизодов английский форвард сыграл в стеночку с Сане, экс-игрок “Сити” пробил с двадцати метров прямо в руки Онана – но камерунский кипер МЮ удивительным образом пропустил мяч под собой. Просто невероятная ошибка.

“Юнайтед” был в нокауте, и сразу же пропустил второй мяч. Мусиала обыграл нескольких соперников на фланге, вошел в штрафную, и выкатил мяч под удар свободному Гнабри – 2:0.

Два гола “Баварии” на ровном месте, на чистом классе. В шансы МЮ, игравшего без Мюнхене без ряда травмированных и отстраненных футболистов не верилось.

Но на старте второго тайма Расмус Хойлунд забил свой дебютный гол за “Манчестер Юнайтед”, оказавшись в нужный момент в нужном месте. Классической гол “девятки”

Но на гол Хойлунда свое слово сказал Кейн. Эриксен сыграл рукой в своей штрафной, и бомбардир “Баварии” уверенно пробил с точки. Интрига в матче длилась всего четыре минуты.

Все последующие тридцать минут “Бавария” атаковала, атаковала, атаковала. Андре Онана больше не ошибался, а наоборот – выполнял впечатляющие сэйвы. Дважды “Манчестер Юнайтед” от пропущенных голов спасал каркас ворот. “Бавария” играла в свое удовольствие.

