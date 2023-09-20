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ЛЧ. Галатасарай отходит от шока на последних минутах благодаря прозрению Тете

Лига Чемпионов
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Едва не случилась выездная победа датской команды

ЛЧ. Галатасарай отходит от шока на последних минутах благодаря прозрению Тете

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По именам, по наполнению состава "Копенгаген" не сравнится с "Галатасараем". Чемпион Турции приобрел звездных футболистов, и теперь закономерно может считаться частью элиты европейского футбола. Но именитый состав – это еще не гарантия стабильно успешных результатов. Сегодняшний поединок – лучшее тому подтверждение.

В первом тайме "Галатасарай" немало атаковал на ворота датчан, Икарди не реализовал выход один на один, Актюркоглу попал в перекладину. Но забил "Копенгаген". Бывает такая диковинка. Широкая атака датчан закончилась подачей со второго или даже третьего темпа в штрафную на голову Эльюнусси, который пробил безупречно.

Конечно, это не шокировало "Галатасарай". А вот второй пропущенный мяч – целиком. В этот раз турки не усмотрели за Гонсалвешом. Вот это был настоящий шок, который развеять удалось благодаря выходу на поле "экс-горняка" Тете. Он хоть и не так знаменит, как Зиеш, но весьма эффективен. Сначала бразилец ассистировал Бойе, а затем забил сам классным плотным ударом в одно касание из пределов штрафной. Это уже происходило тогда, когда "Копенгаген" играл в меньшинстве из-за глупого удаления Джелета. Первую желтую карточку он получил за задержку с вбрасыванием аута. Это ж надо...

Ничья в очень зрелищном и интересном матче. Не именитые команды, но классный футбол. В Лиге чемпионов так бывает.

Лига чемпионов. Группа А. Первый тур
20.09. 2023. Стамбул. "Али Сами Йен"
Арбитр в поле – Георгий Кабаков (Болгария)

"Галатасарай" (Турция) – "Копенгаген" (Дания) 2:2
Голы: Бойе 86, Тете 88 – Эльюнусси 35, Гонсалвеш 58

"Галатасарай": Муслера – Бойе, Нельссон (Ндомбеле 76), Бардакчи, Анхелиньо – Торрейра, Демирбай (Оливейра 59) – Зиеш (Йилмаз 66), Мертенс (Тете 59), Актюркоглу (Заа 66) – Икарди

"Копенгаген": Грабара – Джелет, Вавро, Дикс, Меллинг – Гонсалвеш (Клаэссон 70), Фальк, Лерагер – Эльюнусси (Хойлунд 90+3), Ларссон (Оскарссон 70, Анкерсен 75), Ашури (Лунд 75)

Предупреждения: Зиеш 39, Оливейра 77 – Гонсалвеш 11, Джелет 52, Джелет 73, Дикс 73, Меллинг 82
Удаление: Джелет 73

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В статье: Копенгаген Галатасарай (Стамбул)
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