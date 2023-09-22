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Скандальный экс-игрок Шахтера - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Бразилец помог своей команде уйти от поражения

Скандальный экс-игрок Шахтера - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Galatasaray

Новина українською

Прес-служба УЕФА определила лучшего автора взятия ворот недели в Лиге чемпионов.

Победителем стал вингер "Галатасарая" Тете. В конце игры бразилец своим голос принес турецкому клубу ничью в матче с "Копенгагеном" (2:2) в 1-м туре группового этапа турнира. Этот гол стал для экс-игрока "Шахтера" еще дебютным в футболке "львов".

На награду также претендовали голы хавбека "Ланса" Фюльжени, форварда "Барселоны" Жоау Феликса и голкипера "Лацио" Проведеля.

Напомним, этим летом 23-летний Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", истекавшего 31 декабря, а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с "Галатасараем".

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В статье: Копенгаген Галатасарай (Стамбул) Тете
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