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Скандальный экс-игрок Шахтера - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Бразилец помог своей команде уйти от поражения
Galatasaray
Прес-служба УЕФА определила лучшего автора взятия ворот недели в Лиге чемпионов.
Победителем стал вингер "Галатасарая" Тете. В конце игры бразилец своим голос принес турецкому клубу ничью в матче с "Копенгагеном" (2:2) в 1-м туре группового этапа турнира. Этот гол стал для экс-игрока "Шахтера" еще дебютным в футболке "львов".
На награду также претендовали голы хавбека "Ланса" Фюльжени, форварда "Барселоны" Жоау Феликса и голкипера "Лацио" Проведеля.
Напомним, этим летом 23-летний Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", истекавшего 31 декабря, а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с "Галатасараем".
???? Tetê's volley takes Goal of the Week! ????#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/L8m1izbYK4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 22, 2023
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