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Видаль: Милан против Ньюкасла – худший матч в истории ЛЧ. Другое дело Порту – Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Экспертное мнение опытного игрока

Видаль: Милан против Ньюкасла – худший матч в истории ЛЧ. Другое дело Порту – Шахтер

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший полузащитник "Интера", "Барселоны", "Баварии", "Ювентуса" Артуро Видаль поделился мнениями о первой игровой неделе группового этапа Лиги чемпионов в текущем сезоне.

“Я посмотрел самый плохой матч в истории Лиги чемпионов. Это "Милан" против "Ньюкасла". Другое дело игра "Порту" и "Шахтера". Она была великолепна.

"Манчестер Сити"? Тоскливо, как всегда. В матче между "ПСЖ" и "Боруссией" Д понравился только второй тайм. В первом я уснул.

“Милану” и “Ньюкаслу” повезло, что они умеют бегать, иначе их здесь не было бы.

Я не понимаю "Ньюкасл". Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это противно. "Ньюкасл" должны показать нечто большее. Они меня ужасно разозлили”, - сказал Видаль.

Напомним, что "Милан" против "Ньюкасла" сыграли в нулевую ничью. В то же время "Шахтер" и "Порту" забили четыре гола на двоих.

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В статье: Артуро Видаль Шахтер (Донецк) Ньюкасл Порту Милан
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (1)
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lucky_guy
22.09.2023 в 22:50
наркотики в Чилі нічогенькі
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