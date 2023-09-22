Видаль: Милан против Ньюкасла – худший матч в истории ЛЧ. Другое дело Порту – Шахтер

Бывший полузащитник "Интера", "Барселоны", "Баварии", "Ювентуса" Артуро Видаль поделился мнениями о первой игровой неделе группового этапа Лиги чемпионов в текущем сезоне.

“Я посмотрел самый плохой матч в истории Лиги чемпионов. Это "Милан" против "Ньюкасла". Другое дело игра "Порту" и "Шахтера". Она была великолепна.

"Манчестер Сити"? Тоскливо, как всегда. В матче между "ПСЖ" и "Боруссией" Д понравился только второй тайм. В первом я уснул.

“Милану” и “Ньюкаслу” повезло, что они умеют бегать, иначе их здесь не было бы.

Я не понимаю "Ньюкасл". Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это противно. "Ньюкасл" должны показать нечто большее. Они меня ужасно разозлили”, - сказал Видаль.