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Давид Алаба пропустит матч с Наполи в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Проблемы в защите мадридцев

Давид Алаба пропустит матч с Наполи в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Давид Алаба не полетит с "Реалом" на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" из-за повреждения, сообщает Marca. По информации источника, вчера "Королевский клуб" объявил состав команды на еврокубковый матч, в котором не оказалось 31-летнего австрийца.

Главный тренер Карло Анчелотти вызвал из "Кастильи" 21-летнего защитника Альваро Каррильо. Он был в заявке на матч с "Жироной", а также отправится с командой в Неаполь.

Сейчас у "Реала" травмированы вратарь Тибо Куртуа и Эдер Милитао, которые выбыли на долгий срок, а также рецидив случился у новичка Арды Гюлера, который выбыл на три месяца. В нынешнем сезоне Алаба провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид) Наполи
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Источник:
marca

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