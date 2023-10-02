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Давид Алаба пропустит матч с Наполи в Лиге чемпионов
Проблемы в защите мадридцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Давид Алаба не полетит с "Реалом" на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" из-за повреждения, сообщает Marca. По информации источника, вчера "Королевский клуб" объявил состав команды на еврокубковый матч, в котором не оказалось 31-летнего австрийца.
Главный тренер Карло Анчелотти вызвал из "Кастильи" 21-летнего защитника Альваро Каррильо. Он был в заявке на матч с "Жироной", а также отправится с командой в Неаполь.
Сейчас у "Реала" травмированы вратарь Тибо Куртуа и Эдер Милитао, которые выбыли на долгий срок, а также рецидив случился у новичка Арды Гюлера, который выбыл на три месяца. В нынешнем сезоне Алаба провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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