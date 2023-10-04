Тен Хаг не думает о своем увольнении, несмотря на 6 поражений МЮ в 10 матчах

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг взял на себя ответственность за поражение в матче с “Галатасараем” (2:3), но призвал всех в клубе поддержать друг друга.

“Прошлый сезон был великолепным, потрясающим, лучше, чем кто-либо ожидал, но в нашем проекте будут и пробоины, и сейчас у нас очень непростой период”.

“Мы боремся вместе, мы друг друга поддерживаем; я, директоры и команде – мы все вместе. Мы знаем, что способны на большее, и вместе мы выйдем из этого кризиса”.

“Я ответственный за команду. Я и команда, мы ответственны за этот результат. Мы должны добавить, но в команде хороший дух, и болельщики ее поддерживали весь матч. Нам нет оправданий. Нельзя допускать такие ошибки, и мы должны прибавить”.

Тренер “Манчестер Юнайтед” отказался критиковать кипера Андре Онана за его очередные ошибки.

“Мы довольны нашими киперами. В прошлом сезоне Андре был в финале Лиги чемпионов, и он может быть одним из лучших киперов в мире. У него для этого есть качество и характер”, – сказал тен Хаг.