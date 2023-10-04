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Тен Хаг не думает о своем увольнении, несмотря на 6 поражений МЮ в 10 матчах

Лига Чемпионов
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Тренер Манчестер Юнайтед уверен, что клуб должен пройти непростой период вместе

Тен Хаг не думает о своем увольнении, несмотря на 6 поражений МЮ в 10 матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг взял на себя ответственность за поражение в матче с “Галатасараем” (2:3), но призвал всех в клубе поддержать друг друга.

“Прошлый сезон был великолепным, потрясающим, лучше, чем кто-либо ожидал, но в нашем проекте будут и пробоины, и сейчас у нас очень непростой период”.

“Мы боремся вместе, мы друг друга поддерживаем; я, директоры и команде – мы все вместе. Мы знаем, что способны на большее, и вместе мы выйдем из этого кризиса”.

“Я ответственный за команду. Я и команда, мы ответственны за этот результат. Мы должны добавить, но в команде хороший дух, и болельщики ее поддерживали весь матч. Нам нет оправданий. Нельзя допускать такие ошибки, и мы должны прибавить”.

Тренер “Манчестер Юнайтед” отказался критиковать кипера Андре Онана за его очередные ошибки.

“Мы довольны нашими киперами. В прошлом сезоне Андре был в финале Лиги чемпионов, и он может быть одним из лучших киперов в мире. У него для этого есть качество и характер”, – сказал тен Хаг.

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В статье: Лига чемпионов Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
04.10.2023 в 11:40
юнайтед гауно
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