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Без Пушича тоже нормально. Фейеноорд – Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов
Фейеноорд - Порту ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2023 ⋇ Лига чемпыионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
О "Фейеноорде" много говорили в последнее время в контексте ухода помощника Арне Слота в "Шахтер". Однако, как оказалось, это не стало проблемой. По крайней мере, на первое время. В третьем туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" уверенно одолел "Лацио".
Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур
Роттердам. "Де Куйп"
Голы: C. Хименес 31, 74, Зерруки 45+2 - Педро 83 (пен.)
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