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Без Пушича тоже нормально. Фейеноорд – Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Фейеноорд - Порту ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2023 ⋇ Лига чемпыионов на UA-Футбол

Без Пушича тоже нормально. Фейеноорд – Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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О "Фейеноорде" много говорили в последнее время в контексте ухода помощника Арне Слота в "Шахтер". Однако, как оказалось, это не стало проблемой. По крайней мере, на первое время. В третьем туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" уверенно одолел "Лацио".

Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур

Роттердам. "Де Куйп"

"Фейеноорд" - "Лацио" 3:1

Голы: C. Хименес 31, 74, Зерруки 45+2 - Педро 83 (пен.)

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В статье: Лацио (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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