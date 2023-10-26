Без Пушича тоже нормально. Фейеноорд – Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов

О "Фейеноорде" много говорили в последнее время в контексте ухода помощника Арне Слота в "Шахтер". Однако, как оказалось, это не стало проблемой. По крайней мере, на первое время. В третьем туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" уверенно одолел "Лацио".

Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур

Роттердам. "Де Куйп"

"Фейеноорд" - "Лацио" 3:1

Голы: C. Хименес 31, 74, Зерруки 45+2 - Педро 83 (пен.)