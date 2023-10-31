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Стало известно, где Рух U-19 проведет домашний матч с Мидтьюлландом в ЮЛЧ

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Там же, где принимал "Сараево"

Стало известно, где Рух U-19 проведет домашний матч с Мидтьюлландом в ЮЛЧ

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" U-19 одолел "Сараево" U-19 по сумме двух матчей (1:1, 3:1) и прошел дальше в Юношеской лиге УЕФА. В следующем раунде львовяне будут выяснять отношения с "Мидтьюлландом" (Дания).

Как сообщает Sport.ua, в первом матче украинский клуб будет принимать соперников 8-го ноября в польской Сталевой Воле, где, кстати, встречался и с "Сараево". Готовясь к этому противостоянию, подопечные Сергея Задорожного проведут 4-го ноября очередной календарный поединок на внутренней арене – с киевской "Оболонью", а через день отправятся в соседнюю Польшу.

В этих соревнованиях львовяне уступают лишь донецкому "Шахтеру". В матче с датчанами уже сможет сыграть капитан "Руха" Андрей Китела, который отбыл дисквалификацию.

Ответный поединок запланировано провести 29 ноября в Хернинге.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Мидтьюлланн (Хернинг) Рух U19 (Львов)
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Источник:
Sport.ua

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