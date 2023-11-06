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Вместе с Шахтером в Гамбурге находится легионер, уже давно восстанавливающийся от травмы. Фотофакт

Лига Чемпионов

Лассина Траоре – еще на больничном

Вместе с Шахтером в Гамбурге находится легионер, уже давно восстанавливающийся от травмы. Фотофакт

Фото: ФК Шахтар

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В настоящее время "Шахтер" находится в Гамбурге, где завтра, седьмого ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Вместе с делегацией клуба находится легионер Лассина Траоре. Его заметила корреспондентка UA-Футбол Алина Еврофеева.

Отметим, что Лассина Траоре травмировался в августе в матче с "Александрией". По прогнозам врачей, он должен вернуться к тренировкам через три-четыре месяца с момента травмы.

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Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится 7 ноября в 19:45 в Гамбурге.

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Источник:
UA-Футбол
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