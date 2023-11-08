Пепе - самый возрастной автор гола в истории ЛЧ, он превзошел рекорд Тотти

Защитник "Порту" Пепе забил в ворота "Антверпена" на 91-й минуте матча 4-го тура группового этапа 2:0. В возрасте 40 лет и 254 дней Пепе стал самым возрастным автором гола в истории турнира.

До этого самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов считался экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти, который забил гол в ворота ЦСКА в 2014 году в возрасте 38 лет и 59 дней.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира. Португалец провел 116-ю игру в рамках Лиги чемпионов.