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Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов

Матч состоится 28 ноября

Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

Фото: uefa.com

Новина українською
Новина українською

На матче Юношеской лиги УЕФА АЗ (Нидерланды) - "Мольде" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.

Поединок состоится 28 ноября и начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Мольде Юношеская Лига УЕФА АЗ (Алкмаар) Виктор Копиевский
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Источник:
УАФ
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