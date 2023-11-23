Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

На матче Юношеской лиги УЕФА АЗ (Нидерланды) - "Мольде" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.

Поединок состоится 28 ноября и начнется в 18:00 по киевскому времени.