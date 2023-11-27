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Тренер Антверпена уверен, что сможет завоевать третье место в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Марк ван Боммель высказался перед завтрашней игрой против Шахтёра

Тренер Антверпена уверен, что сможет завоевать третье место в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Антверпена" Марк ван Боммел верит, что его команда все еще ведет борьбу за третье место, несмотря на то, что у нее нет очков после четырех туров.

"Всегда есть напряжение перед матчем, но это не гарантирует хорошего результата. Можем ли мы остаться вообще без очков? Такой шанс существует, мы должны быть реалистами", - сказал Марк ван Боммель

"Есть ли шанс достичь результата? Безусловно. У нас хорошо получалось в домашней игре против Шахтера, хотя мы и проиграли. Я верю, что мы сможем здесь победить."

Антверпенцам придется добыть шесть очков, чтобы догнать Шахтера, чтобы завоевать третье место. Верит ли в это ван Боммель лично?

"Всегда надо верить. И я уверен, что это возможно"

Напомним, что матч состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени

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Источник:
hln.be
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