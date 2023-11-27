Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Антверпена уверен, что сможет завоевать третье место в Лиге Чемпионов
Марк ван Боммель высказался перед завтрашней игрой против Шахтёра
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Главный тренер "Антверпена" Марк ван Боммел верит, что его команда все еще ведет борьбу за третье место, несмотря на то, что у нее нет очков после четырех туров.
"Всегда есть напряжение перед матчем, но это не гарантирует хорошего результата. Можем ли мы остаться вообще без очков? Такой шанс существует, мы должны быть реалистами", - сказал Марк ван Боммель
"Есть ли шанс достичь результата? Безусловно. У нас хорошо получалось в домашней игре против Шахтера, хотя мы и проиграли. Я верю, что мы сможем здесь победить."
Антверпенцам придется добыть шесть очков, чтобы догнать Шахтера, чтобы завоевать третье место. Верит ли в это ван Боммель лично?
"Всегда надо верить. И я уверен, что это возможно"
Напомним, что матч состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени
Популярное сейчас
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО