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Шахтер забил быстрый гол Антверпену - первый гол Матвиенко в еврокубках
Начало обнадеживающее
Михайло Лозовий, UA-Football
"Шахтер" играет свой матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Антрверпена".
"Горняки удачно начали и уже на 13-й минуте повели в счете. Зубков навесил со штрафного на фланге, и Матвиенко на ближней штанге головой переправил в сетку.
Отдельно стоит отметить, что то первый гол защитника в еврокубках в карьере.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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