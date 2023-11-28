Шахтер забил быстрый гол Антверпену - первый гол Матвиенко в еврокубках

"Шахтер" играет свой матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Антрверпена".

"Горняки удачно начали и уже на 13-й минуте повели в счете. Зубков навесил со штрафного на фланге, и Матвиенко на ближней штанге головой переправил в сетку.

Отдельно стоит отметить, что то первый гол защитника в еврокубках в карьере.