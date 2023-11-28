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Сергей Пучков: Шахтер заслужил победу над Антверпеном

Лига Чемпионов
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Горняки обеспечили себе футбольную весну

Сергей Пучков: Шахтер заслужил победу над Антверпеном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из представителей нашего тренерского корпуса Сергей Пучков регулярно посещает матчи с участием наших земляков в Германии. Не стал исключением и вторничный матч группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» - «Антверпен», в котором украинская команда победила бельгийскую с минимальным счетом 1:0.

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По завершении поединка корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением Пучкова об игре.

- В этом матче было два разных тайма, - делится впечатлениями специалист. – В их ходе у нашей команды были отличные шансы для взятия ворот, когда мяч дважды попадал в перекладину, а также один момент в самом конце игры. Ну и, конечно же, сыграло то, что должно было сыграть – фарт. Он повернулся к «Шахтеру» лицом и мы смогли отбить несколько острых атак «Антверпена». Непонятна была тактическая игра во втором тайме. Почему начали играть от обороны, не оттеснив соперника на его половину поля – трудно сказать. Может, где-то накопилась усталость после домашней игры чемпионата Украины с «Полесьем» – ребята-то ведь молодые. В частности, немного подсел Крыськив. Играя от обороны, хорошо, что Степаненко вверху никому не уступал. И вратарь горняков Ризнык отыграл здорово – как в «рамке», так и на выходах. А так – молодцы, все хорошо. «Шахтер» заслужил эту победу. Приятно отметить, что донецкий клуб обеспечил себе футбольную весну.

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