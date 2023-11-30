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МЮ пропустил 14 голов в ЛЧ - это антирекорд клуба на групповом этапе

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Ужасная статистика красных дьяволов

МЮ пропустил 14 голов в ЛЧ - это антирекорд клуба на групповом этапе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" пропустил рекордное количество голов на групповом этапе ЛЧ.

"МЮ" сыграл вничью с "Галатасараем" (3:3) в 5-м туре группового этапа.

В целом команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов - больше, чем "МЮ" когда-либо пропускал на групповом этапе турнира.

Во всех матчах ворота "МЮ" защищал Андре Онана.

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