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ЛЧ. Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3. Имитация борьбы

Лига Чемпионов
Обновлено

"Сливочные" победили даже пешком

ЛЧ. Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3. Имитация борьбы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andreas Gora/picture alliance

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Унион" закономерно вылетел из еврокубков, не удивив в матче с немотивированным "Реалом".

По сути, Немцы забили намного больше, чем заслужили. Всего у них было три момента, и два завершились голами. Фолланд открыл счет благодаря ляпу Алабы, а Алексу Кралу в концовке удался приличный дальний удар.

Все остальное время Мадрид вольготно катал мяч туда-сюда. Ему не хватало мотивации, и "Унион" мог этим пользоваться, но он больше наблюдал, чем играл. Никакого прессинга - только пассивное ожидание ошибки.

Итог? У Мадрида было полно голевых моментов даже при том, что он почти не ускорялся. Удар Хоселу в перекладину, попытка Беллингема; выстрелы Родриго и Васкеса, которые блестяще отразил Реннов.

Также датский вратарь красиво ногой парировал пенальти от Модрича, который привез Лейте.

Два гола Хоселу после навесов - это минимум, на который заслуживал "Реал" по такой игре, поэтому гол Себальоса в эндшпиле был справедлив. Ну не наиграл "Унион" на ничью; не выглядел он ровней даже такому Мадриду.

Оно и неудивительно - в Бундеслиге команда идет аж 15-й. Хочется верить, что вылет из еврокубков поможет безусловно симпатичному проекту прийти в себя. Касательно же "Реала", то он в группе набрал максимум - 18 из 18. Браво! При этом все мы понимаем, что настоящая ЛЧ для команды Анчелотти еще даже не начиналась.

6-й тур Лиги чемпионов. Берлин. "Олимпийский"

"Унион Берлин" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

"Унион": Реннов - Юранович (Триммель, 82), Якель (Лайдуни, 75), Кнохе, Лейте, Русильон - Хаберер, Хедира (Крал, 75), Госенс (Бекер, 75) - Фолланд (Ааронсон, 82), Беренс

"Реал": Кепа - Васкес, Начо, Алаба (Рюдигер, 71), Фран Гарсия - Модрич, Вальверде (Кроос, 46) - Себальос (Пас, 90), Беллингем - Родриго (Браим Диас, 80), Хоселу

Предупреждения: Хедира, 35, Лайдуни, 76 - Беллингем, 35, Алаба, 55

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Реал (Мадрид) Унион (Берлин)
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
13.12.2023 в 00:15
Матч - дежурный и проходной, без мотивации. Тем не менее, всех, кто за Реал - с победой. А вот общий результат в группе - 18 из 18 и 100% очков - это впечатляет. Но (здесь прав автор в последнем абзаце) - "справжня ЛЧ для команди Анчелотті ще не починалася". Удачи Реалу и его болельщикам.
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Комментарии 3
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2023 в 00:15
Матч - дежурный и проходной, без мотивации. Тем не менее, всех, кто за Реал - с победой. А вот общий результат в группе - 18 из 18 и 100% очков - это впечатляет. Но (здесь прав автор в последнем абзаце) - "справжня ЛЧ для команди Анчелотті ще не починалася". Удачи Реалу и его болельщикам.
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1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.12.2023 в 00:13
Через 3-5 минут после того, как завершился матч, пишу об очередном позоре Реала. Идут годы, разные соперники, разного уровня матчи, правила футбола не меняются, но незменным остаётся одно - абсолютно разная трактовка правил при абсолютно аналогичных фолах, нарушениях, поставленных или не поставленных пенальти. Итак... Пенальти для Реала, который не реализовал старикашка Модрич. Там был пенальти? Абсолютно точно - да! Только лет 5, а может чуть больше назад, абсолютно аналогичный пенальти, в том же месте, за руку Марсело не ставит для Баварии подстилка переса - чакыр. Первый гол Реала... Это по каким правилам можно обхватить соперника двумя руками за шею, выкарабкаться на него, не дать тому подпрыгнуть и забить гол? Кстати, аналогичный гол забил Алекс Бергантиньос из Депортиво в ворота Барсы (2-1)... Этот матч был сразу после памятного 6-1 против ПСЖ.. Наверное, в ворота Барсы можно...Это ж не Реал... Аналогичный гол, выкарабкавшись на голову сопернику в свое время забил Рамос в ворота Вильяреала на Бернабеу (1-1)... А вот в ворота Реала подобные голы забивать нельзя... Гол Люка де Йонга из Севильи в ворота Реала был отменен... Казалось бы, ну в чем проблема, чуть туда не увидел, чуть сюда... Только вот дело в том, что вот такая двойная трактовка правил всегда и везде в пользу позорного Реала. И, если учесть, что Реал редко в стостоянии выигрывать крупно, как правило все решается в один мяч, вот такая помощь арбитров и приносит клубу премиальные, трофеи и титулы... Свою должность чеферин, который незаслуженно занимает свой пост, отрабатывает сполна...
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metall5291 (Kharkiv)
13.12.2023 в 00:18
Поток сознания и слюнотечение - засчитаны.
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