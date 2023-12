ЛЧ. Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3. Имитация борьбы

"Унион" закономерно вылетел из еврокубков, не удивив в матче с немотивированным "Реалом".

По сути, Немцы забили намного больше, чем заслужили. Всего у них было три момента, и два завершились голами. Фолланд открыл счет благодаря ляпу Алабы, а Алексу Кралу в концовке удался приличный дальний удар.

Все остальное время Мадрид вольготно катал мяч туда-сюда. Ему не хватало мотивации, и "Унион" мог этим пользоваться, но он больше наблюдал, чем играл. Никакого прессинга - только пассивное ожидание ошибки.

2 - At 33 years and 260 days, Joselu Mato has become the oldest player to score his first brace for Real Madrid in the @ChampionsLeague , surpassing Luís Figo's record in 2004 (32 years and 34 days). Veteran. pic.twitter.com/l44sd2xvwI

Итог? У Мадрида было полно голевых моментов даже при том, что он почти не ускорялся. Удар Хоселу в перекладину, попытка Беллингема; выстрелы Родриго и Васкеса, которые блестяще отразил Реннов.

Также датский вратарь красиво ногой парировал пенальти от Модрича, который привез Лейте.

Два гола Хоселу после навесов - это минимум, на который заслуживал "Реал" по такой игре, поэтому гол Себальоса в эндшпиле был справедлив. Ну не наиграл "Унион" на ничью; не выглядел он ровней даже такому Мадриду.

6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.



Full. pic.twitter.com/dRj07RJ5FH