ЛЧ. Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3. Имитация борьбы

"Унион" закономерно вылетел из еврокубков, не удивив в матче с немотивированным "Реалом".

По сути, Немцы забили намного больше, чем заслужили. Всего у них было три момента, и два завершились голами. Фолланд открыл счет благодаря ляпу Алабы, а Алексу Кралу в концовке удался приличный дальний удар.

Все остальное время Мадрид вольготно катал мяч туда-сюда. Ему не хватало мотивации, и "Унион" мог этим пользоваться, но он больше наблюдал, чем играл. Никакого прессинга - только пассивное ожидание ошибки.

2 - At 33 years and 260 days, Joselu Mato has become the oldest player to score his first brace for Real Madrid in the @ChampionsLeague, surpassing Luís Figo's record in 2004 (32 years and 34 days).



Veteran. pic.twitter.com/l44sd2xvwI — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2023

Итог? У Мадрида было полно голевых моментов даже при том, что он почти не ускорялся. Удар Хоселу в перекладину, попытка Беллингема; выстрелы Родриго и Васкеса, которые блестяще отразил Реннов.

Также датский вратарь красиво ногой парировал пенальти от Модрича, который привез Лейте.

Два гола Хоселу после навесов - это минимум, на который заслуживал "Реал" по такой игре, поэтому гол Себальоса в эндшпиле был справедлив. Ну не наиграл "Унион" на ничью; не выглядел он ровней даже такому Мадриду.

6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.



Full. pic.twitter.com/dRj07RJ5FH — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2023

Оно и неудивительно - в Бундеслиге команда идет аж 15-й. Хочется верить, что вылет из еврокубков поможет безусловно симпатичному проекту прийти в себя. Касательно же "Реала", то он в группе набрал максимум - 18 из 18. Браво! При этом все мы понимаем, что настоящая ЛЧ для команды Анчелотти еще даже не начиналась.

6-й тур Лиги чемпионов. Берлин. "Олимпийский"

"Унион Берлин" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

"Унион": Реннов - Юранович (Триммель, 82), Якель (Лайдуни, 75), Кнохе, Лейте, Русильон - Хаберер, Хедира (Крал, 75), Госенс (Бекер, 75) - Фолланд (Ааронсон, 82), Беренс

"Реал": Кепа - Васкес, Начо, Алаба (Рюдигер, 71), Фран Гарсия - Модрич, Вальверде (Кроос, 46) - Себальос (Пас, 90), Беллингем - Родриго (Браим Диас, 80), Хоселу

Предупреждения: Хедира, 35, Лайдуни, 76 - Беллингем, 35, Алаба, 55